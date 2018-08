Kendall Jenner : Son chien mord une petite fille, elle prend la fuite

Kendall Jenner fait les gros titres et ne les doit pas à une nouvelle campagne publicitaire ! Le top model est accusé d'avoir quitté délibérément le lieu d'un incident dans lequel elle était impliquée. Son dobermann, Pinscher, a mordu un enfant à la terrasse d'un restaurant...

Dimanche (5 août 2018), Kendall Jenner, son petit ami le basketteur Ben Simmons et son chien ont petit-déjeuné au Beverly Glen Deli. Le couple était installé en terrasse, près d'une mère et sa fille. Au cours du repas, le chien tenu par une laisse est parvenu à atteindre l'enfant et à la mordre, comme le rapporte TMZ.

Paniquées, la victime de la morsure et sa maman sont entrées à l'intérieur du restaurant. Un employé de l'établissement a placé de la glace sur la blessure. À son retour en terrasse, la mère de famille a remarqué que Kendall, Ben et le dobermann avaient disparu. Le mannequin de 22 ans et son chéri ont tout de même réglé la note mais n'ont laissé aucune coordonnée pour être contactés sur l'état de santé de la fille mordue.

Appelée sur le lieu de l'incident, la police a fait un rapport et transmis le dossier au département Animal Control. L'ambulance n'était pas nécessaire car la morsure était superficielle.

Ironiquement, Kendall Jenner a publié de nouvelles photos de son compagnon à quatre pattes ce week-end. Debout et habillée d'un body en latex, d'un collant Louis Vuitton et d'escarpins noirs, la jolie brune tient une laisse et écrit en légende : "Écoute maman".