Kendall Jenner : Son harceleur arrêté par l'immigration et bientôt expulsé

"Nous apprécions énormément le travail de la police de Los Angeles et de l'ICE, dont la réaction rapide et le professionnalisme ont mené à l'arrestation de cet homme, écrit la famille Kardashian-Jenner dans un communiqué. Ses actions n'ont pas seulement eu un impact sévère sur la vie de Kendall, mais aussi sur la sécurité de toute la famille, nous procurant de la peur pour la sécurité de Kendall ainsi que la nôtre. Savoir que cet individu est en garde-à-vue apaise nos esprits."

Le stalker de Kendall Jenner avait déjà été reconnu coupable de deux violations de propriété et condamné à 180 jours (environ six mois) de détention dans une prison de comté. John Ford en avait déjà passé 90 derrière les barreaux depuis sa dernière arrestation en octobre dernier. Il avait été libéré le 22 février et devait se tenir à minimum 150 yards (près de 140 mètres) du top model et 1000 yards (plus de 900 mètres) de sa résidence, où il s'était introduit frauduleusement à deux reprises.