Kendall Jenner : Son harceleur condamné à de la prison... mais déjà libéré !

Piratage de données personnelles, harcèlement, cambriolage... Les stars sont exposées à de graves dangers. Kendall Jenner en a été victime et s'est tournée vers la justice. Un homme qui s'est introduit à plusieurs reprises chez elle vient d'être condamné à six mois de prison, mais se retrouve déjà libre !

Le scoop est signé The Blast : le site américain révèle que le stalker de Kendall Jenner, John Ford, a été reconnu coupable de deux violations de propriété et condamné à 180 jours (environ six mois) de détention dans une prison de comté. Problème : l'homme a déjà passé 90 jours derrière les barreaux depuis sa dernière arrestation en octobre dernier. Après l'avoir jugé mentalement apte, la justice a décidé de libérer le harceleur.

Kendall Jenner n'est pas pour autant à la merci de John Ford. L'ex-détenu libre depuis le 22 février doit se tenir à minimum 150 yards (près de 140 mètres) du top model et 1000 yards (plus de 900 mètres) de sa résidence. John Ford a également écopé de trois ans de mise à l'épreuve.

Au mois d'octobre, Kendall Jenner avait publiquement blâmé TMZ et les tabloïds pour avoir publié l'adresse de sa maison et des photos. Elle avait tweeté : "À cause de médias comme vous, ma maison est tout SAUF [mon havre de paix]. Vous devriez avoir honte."