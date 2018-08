Kendall Jenner : Top model divin en maillot, en vacances avec son chéri

Kendall Jenner et Ben Simmons sont partis au Mexique avec Khloé Kardashian et Tristan Thompson. Le premier couple partage des photos souvenirs de ce séjour de rêve. Sur les siennes, le mannequin pose en maillot et embrase la toile.

A post shared by Kendall (@kendalljenner) on Aug 14, 2018 at 9:02am PDT

Ben Simmons y est lui aussi allé de sa publication pour Instagram. La révélation des Sixers de Philadelphie et rookie de l'année de la saison NBA 2017-2018 a profité de ses vacances pour s'essayer à un autre sport, le tennis.

A post shared by Ben Simmons (@bensimmons) on Aug 14, 2018 at 8:51am PDT

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater