Kendall Jenner torride pour dévoiler un gigantesque tatouage...

Kendall Jenner, en couverture du dernier numéro du magazine V, a dévoilé un nouveau tatouage gigantesque. La star des podiums apparaît de profil, le dessin d'un énorme serpent remontant depuis le bas de sa cuisse jusqu'en haut de sa hanche, dévoilant au passage sa plastique de rêve et ses courbes irréprochables.

A ses côtés se tient le tatoueur Jenai Chin, une aiguille à la main, qui fait justement l'objet d'un article du magazine américain. Mais que les fans de la star discrète de l'Incroyable Famille Kardashian se rassurent, son tattoo n'est sans doute rien d'autre qu'un tatouage temporaire !

La bombe de 21 ans a toujours veillé à préserver l'intégrité de son corps étant donné ses nombreuses obligations professionnelles. Décidée à faire carrière dans le mannequinat, l'égérie de la marque Calvin Klein s'est offert quelques tatouages toujours très discrets - notamment un au doigt et un à l'intérieur de la bouche - et il y a peu de chance qu'elle ait dérogé à sa règle d'or.

Kendall n'est d'ailleurs pas la seule à être passée sous les mains du talentueux tatoueur puisque les mannequins Carolyn Murphu, Joan Smalls, Lara Stone ainsi qu'Amber Valletta et Ellen Rosa ont aussi reçu un joli dessin de sa part lors du shooting photo pour l'édition du magazine intitulée "Forever Yours". Le concept ? "Associer les dernières tendances mode au plus éternel des accessoires."

Cerise sur le gâteau, la grande soeur de Kylie Jenner a publié sur sa page Instagram une vidéo très sensuelle des coulisses du shooting photo. De quoi mettre les lecteurs en appétit avant la sortie du numéro spécial, prévu pour le printemps prochain, mais d'ores et déjà disponible en pré-commande sur le site du magazine pour les plus impatients.