Kendall Jenner : Une Marilyn Monroe sexy en lingerie

En décembre dernier, Kendall Jenner avait déjà réalisé deux apparitions dans le calendrier LOVE Advent 2016. La jolie brune de 21 ans s'associe une nouvelle fois avec la publication britannique pour la réalisation d'une vidéo. Kendall, qui ne porte ici que des vêtements et sous-vêtements La Perla – dont elle est l'égérie –, y enchaîne les poses et exécute un numéro de charme imparable.

Une fois de plus, Kendall régale la planète Mode et ses millions d'admirateurs ! Ces derniers ont récemment découvert une nouvelle facette de sa personnalité, émotive et vulnérable, dans un épisode de la treizième saison de Keeping up with the Kardashians. La jeune femme y raconte une nuit d'angoisse vécue en août 2016 : un homme répondant au nom de Shavaughn McKenzie s'était introduit chez elle. Tétanisée dans sa voiture, Kendall avait dû appeler la police à la rescousse.

Entre le stalker de Kendall Jenner, le vol à main armée dont Kim Kardashian a fait l'objet à Paris, les déboires de Scott Disick et les clashs répétés entre Rob Kardashian et Blac Chyna, les fans de l'émission de télé-réalité sont ravis ! L'Incroyable Famille Kardashian (son titre français) est diffusée tous les dimanches à 21h sur E!.