Kendall Jenner virée shopping avec A$ap Rocky, après son clash avec Caitlyn

A l'approche du très attendu gala du MET, Kendall Jenner a pu compter sur le soutien de ses amis pour quelques conseils shopping de dernière minute. Ce samedi 29 avril, la star des podiums a été photographiée tandis qu'elle courait les boutiques avec ses copines Hailey Baldwin et Bella Hadid, qui l'ont ensuite accompagnée à l'anniversaire de Travis Scott, le nouveau chéri de sa petite soeur Kylie Jenner.

Cerise sur le gâteau, les trois bombes étaient accompagnées du chéri supposé de Kendall, le rappeur A$ap Rocky. Ces derniers mois les deux jeunes stars d'Hollywood sont inséparables et sont même rendus ensemble au festival de Coachella. En revanche, le rappeur de 28 ans ne devrait pas être là pour le gala du Met qui se déroulera ce lundi 1er mai au soir, aux Etats-Unis. La jolie brune sera accompagnée de ses soeurs Kim Kardashian et Kylie Jenner, bien que ses relations avec cette dernière soit quelque peu distendues.

Kendall et Caitlyn : Le clash

En témoigne le dernier épisode de l'Incroyable Famille Kardashian qui a été diffusé ce dimanche sur la chaîne américaine E!Entertainment. Kendall s'est pris la tête avec Caitlyn Jenner, suite à l'annulation de dernière minute de sa petite soeur qui devait venir se joindre à eux. "Tu ne fais que parler d'elle. Je suis là, moi ! Je ne te suffis pas ? Tu ne fais que te plaindre d'elle et je n'ai même plus envie de rester avec toi", a-t-elle balancé à l'ancien champion de décathlon Bruce Jenner qui a fait sa transition il y a deux ans.

L'ex-femme de Kris Jenner s'est ensuite excusé de son comportement, expliquant qu'elle espérait qu'elle puisse l'aider dans sa relation avec Kylie."Je manque parfois de confiance en moi vis-à-vis de mes enfants et tout ce que j'ai traversé. Malgré ça, tu as toujours été là pour moi. J'apprécie", a répondu Caitlyn, qui a récemment confié que certains de ses enfants s'étaient éloignés d'elle après sa transition.

"Kylie n'a pas honoré son rendez-vous avec mon père et alors que je fais l'effort de venir passer du temps avec elle, elle est obsédé par Kylie et gâche tout le temps que l'on passe ensemble. Elle a dû mal à créer des liens avec tous ses enfants et je suis contente qu'on ait pu en parler", a ensuite ajouté Kendall au confessionnal. Tout est bien qui finit bien...