Kendji Girac, Amel Bent, Larusso... Tous réunis au Bal du 14 juillet !

TF1 a vu les choses en grand pour la Fête nationale. Après le succès de La chanson de l'année, la première chaîne française a une nouvelle fois investi les Arènes de Nîmes pour offrir Le Bal du 14 juillet à ces téléspectateurs. Ils pourront découvrir l'événement exceptionnel présenté par Nikos Aliagas dès ce soir à 21h où les plus grands tubes des années 1970 à 2000 seront mis à l'honneur.

Au programme, musique et bonne ambiance dans un cadre très festif aux couleurs du drapeau français. Plus d'une dizaine d'artistes ont répondu présents pour faire le show. Tour à tour, Kendji Girac, Amir, Tal, Amel Bent ou encore Calogero pousseront la chansonnette face à un public en délire.

Emile & Images, Yannick, Collectif Métissé, Hermès House Band, Patrick Hernandez, Plastic Bertrand, Gibson Brothers et Larusso feront danser la foule avec leurs anciens tubes. Sans oublier Helmut Fritz, Lou et Adryano, Richard Sanderson, Zouk Machine, Gilbert Montagné, Magic System, Manau, Chico and The Gypsies qui se produiront aussi sur scène.

D'autres surprises attendent les téléspectateurs de TF1 lors du Bal du 14 juillet (qui a été enregistré le 7 juin 2018) ! Si Michaël Youn se glissera dans la peau de Fatal Bazooka avant de revêtir le costume d'un torero, Nikos Aliagas lancera l'événement sur une grande échelle d'un camion de pompiers à 30 mètres du sol. Un hommage sera également rendu à Yvette Horner, décédée le 11 juin 2018. Enfin, pour célébrer la finale de la Coupe du monde de football, le Hermes House Band interprétera une nouvelle version de I Will Survive.