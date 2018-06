Kendji Girac couronné à Nîmes devant Soprano, Maître Gims, Tal et Amir

Vendredi 8 juin 2018, l'événement musical et festif était sur TF1 avec la 14e édition de La chanson de l'année présentée par Nikos Aliagas. Pour l'occasion, 12 000 spectateurs s'étaient rassemblés dans les Arènes de Nîmes afin d'applaudir leurs artistes préférés, de Kendji Girac à Calogero en passant par Soprano et Christine And The Queens.

Lors de ce show diffusé en direct, les Français étaient invités comme chaque année à voter pour désigner leur "chanson de l'année" parmi une pré-sélection de dix hits du moment. Mais, en attendant de connaître le verdict des téléspectateurs en fin d'émission, un véritable parterre de stars s'est produit sur la scène des mythiques arènes dans une ambiance de feu.

Parmi elles, Kendji Girac (21 ans) a excité l'applaudimètre dès son premier passage sur scène lorsqu'il a entonné son nouveau tube Maria Maria face à un public très enthousiaste. Rappelons que le chanteur révélé par The Voice 3 a déjà remporté deux fois la compétition par le passé, en 2015 avec Andalouse et en 2016 avec Me Quemo... Autant dire que son récent retour en musique était très attendu du grand public !

Etaient également applaudis par des milliers de spectateurs lors de cette fête de la musique un peu en avance : Mylène Farmer, Maître Gims (en compétition avec La même), Louane (en compétition avec Si t'étais là), Big Flo et Oli (accompagnés de Papa Fabian, en compétition avec Dommage), Patrick Fiori, Pascal Obispo, Zazie, Tal, Marc Lavoine, Amel Bent, Bénabar, Indochine, Vincent Niclo, Amir (en compétition avec On dirait), Slimane (en compétition avec Viens on s'aime), MC Solaar, Dany Brillant, Claudio Capéo et Vitaa (en compétition avec Un peu de rêve), les groupes Offenbach et Hyphen Hyphen mais aussi Marwa Loud (en compétition avec Fallait pas), Dadju (en compétition avec Reine), Eddy de Pretto (en compétition avec Fête de trop), Lartiste (en compétition avec Mafiosa, venu accompagné de Carolina) et la jeune Hoshi.

Au final, pour la troisième fois, c'est Kendji Girac qui a remporté le concours avec Maria Maria. Le rappeur Soprano est quant à lui reparti avec un prix d'honneur de l'artiste de l'année grâce à l'incroyable succès de son dernier album L'Everest et de sa tournée qui a attiré plus de 700 000 spectateurs à ce jour.

Côté audiences, ce nouveau rendez-vous de La chanson de l'année n'a pas démérité... Loin de là ! Face à la concurrence de la série à succès Candice Renoir sur France 2, le divertissement festif de TF1 a tout de même rassemblé 3,8 millions de téléspectateurs pour 21% du public. Grâce à ce score, le programme produit par DMLS TV a placé TF1 en tête des audiences et le show a enregistré sa meilleure performance en trois ans !