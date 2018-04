Kendji Girac disparaît des réseaux sociaux : Ses fans s'inquiètent...

Mais que se passe-t-il ? Depuis quelques heures, les fans de Kendji Girac sont inquiets. Leur artiste préféré a disparu des réseaux sociaux. "Désolé, ce contenu n'est pas disponible actuellement", affiche sa page Facebook. "Désolé, cette page n'existe pas", lit-on en cliquant sur son compte Twitter. Et du côté d'Instagram, c'est la Bérézina : plus aucune photo, rien, nada... Les quelque 1,4 million de followers de l'artiste n'ont plus rien à se mettre sous le pouce (pour liker à tout-va).

L'artiste de 21 ans a-t-il choisi de faire une detox digitale ? Peu probable. Il aurait sans aucun doute prévenu ses chers abonnés, dont il est très proche. Pour les fans, il n'y a qu'une seule possibilité : il s'est fait pirater ! "Kendji, ça me fait de la peine si tu t'es fait pirater", écrit l'un d'eux sur Twitter, où ses admirateurs partagent leur angoisse. Et d'ajouter : "Kendji, la #teamkendji voudrait savoir ce qui ce passe avec tes comptes ça commence à devenir long." "Qu'est-ce qui se passe avec les comptes de Kendji que ce soit Instagram, Twitter et Facebook ??? J'espère que c'est une blague et qu'il ne sait pas fait pirater", se demande une autre. Et certains vont jusqu'à échafauder le pire scénario de tout fan de Kendji : "Imaginez : Kendji arrête sa carrière et retourne à sa vie de voyageur. Avouez on y a tous pensé avec cette histoire de compte supprimé."