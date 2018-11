Kendji Girac drague ouvertement une chroniqueuse télé...

Lundi 19 novembre 2018, Kendji Girac était l'invité de l'émission matinale C'est au programme sur France 2 animée par Damien Thévenot.

Alors qu'il venait promouvoir son nouvel album Amigo, le chanteur super populaire depuis sa victoire dans The Voice 3 (sur TF1 en 2014) a croisé la route de la chroniqueuse télé Sophie Brafman. Tandis que celle-ci assumait à l'antenne une petite plaisanterie sur son physique alors qu'il était question de photos postées sur Instagram, le jeune chanteur de 22 ans en a profité pour flatter en direct la jeune femme qui n'en espérait visiblement pas tant.

"Vous, vous êtes jolie naturellement ! En tout cas, vous avez de jolis yeux, hein, vraiment...", a lancé Kendji avant de poursuivre plus discrètement tandis que son dernier titre très dansant résonnait en plateau : "C'est vrai, vous avez un bleu... On dirait que je suis en Corse, là ! On est dans la mer..."

Face à la petite drague de son célèbre invité, l'animateur a rebondi : "Écoutez, moi, si une rencontre peut se faire sur ce plateau, je ne suis pas contre !"

Une séquence que nous vous proposons de (re)découvrir dès à présent dans notre player !