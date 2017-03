Kendji Girac et l'arnaque au permis de conduire : La sentence est tombée

La sentence est tombée dans l'affaire de l'arnaque au permis de conduire, qui a mis en cause, entre autres, le célèbre chanteur Kendji Girac.

Le mois dernier, le journal Le Parisien révélait que le jeune talent révélé par l'émission The Voice avait profité, "ainsi que 300 autres personnes appartenant principalement à la communauté des gens du voyage", d'une vaste escroquerie organisée en famille pendant trois ans, qui lui a permis de décrocher haut la main son code la route, étape indispensable à l'obtention du permis de conduire.

"Pour la modique somme de 2 000 à 2 500 euros, chaque bénéficiaire était équipé d'un boîtier miracle pour tricher lors l'épreuve du code de la route", rappellent nos confrères avant d'annoncer la sanction du tribunal.

Un mois après le procès, au cour duquel le Gitano avait reconnu les faits, le gérant d'auto-écoles responsable de cette escroquerie a été condamnée ce lundi 27 mars à deux ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Créteil, dans le Val-de-Marne.

L'homme de 75 ans bénéficiait de la complicité de sa femme et sa fille, qui ont écopé de deux ans de prison avec sursis, ainsi que son gendre, inspecteur du permis de conduire qui a pris un an avec sursis.

La fraude, qui aurait rapporté environ 740 000 euros selon les enquêteurs, n'aurait pas été possible sans leur complice, qui se fait surnommé "Monsieur Abdel", chargé d'écouter les questions via le téléphone d'un candidat. Absent au moment du procès, et visé par un mandat d'arrêt, il a écopé de la peine la plus lourde : deux ans de prison ferme et 100 000 euros d'amende.

Coline Chavaroche