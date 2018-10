Kendji Girac face aux clichés gitans : Surveillé au supermarché avec sa mère

Sa communauté des gens du voyage, Kendji Girac en est fier, très fier. Malgré son ascension fulgurante, le jeune chanteur de 22 ans révélé dans The Voice (TF1) avec sa reprise de Bella de Maître Gims est resté fidèle à son mode de vie. Pour rien au monde, il n'abandonnerait la caravane dans laquelle il a grandi et avec laquelle il a pris l'habitude de se déplacer. Une fois encore au sommet des charts avec son troisième album Amigo disponible depuis le 31 août dernier, et dans lequel figure notamment son tube Thiago, Kendji Girac se félicite de faire changer l'image des gitans.

Invité dans l'émission Clique de Canal+ le dimanche 21 octobre 2018, le chanteur s'est confié sur les multiples discriminations dont il a fait l'objet, et notamment sur le cliché du gitan voleur. Kendji Girac n'y a pas échappé. "On se sent ciblé. On a peur de faire quelque chose, on se sent regarder", a-t-il avoué, un poids surtout ressenti dans un contexte particulier, les magasins. "Combien de fois on me suivait avec ma mère, alors qu'on ne volait pas", a-t-il partagé. Mouloud Achour, l'animateur de Clique, s'est ensuite félicité que la situation soit inversée, ironisant : "Maintenant, le vigile suit Kendji Girac pour avoir une photo." Satisfait de voir les clichés évoluer dans le bon sens, le jeune homme a conclu sur une note positive : "Avec le temps, on arrive à arranger les choses."