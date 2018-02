Kendji Girac malade : Comment la production a fait face dans Opération Robinson

Vendredi 16 février, TF1 dévoile le premier numéro de son émission L'Aventure Robinson. Programme pour lequel Maître Gims et Kendji Girac ont accepté de jouer les naufragés. Comme l'indique le journal Le Parisien, la sécurité des deux chanteurs a été particulièrement prise au sérieux.

Afin qu'il n'arrive rien aux artistes, la production a mis en place le même dispositif médical que pour Koh-Lanta, prenant de grandes précautions. Ainsi, Kendji Girac et Maître Gims ont dû passer des tests sanguins et des tests d'effort avant de partir tourner le show présenté par Denis Brogniart. Sur place, il y avait également un médecin et un infirmier anesthésiste en cas d'imprévu.

Comme on l'apprend, la production a tout de même dû s'adapter à un problème de santé de l'interprète de Color Gitano. En effet, le jeune homme de 21 ans a des problèmes ORL, liés à des sinusites à répétition. "Impossible pour lui de plonger à plus de 3 mètres de profondeur. L'épreuve sous l'eau s'est donc déroulée à 2,50 mètres", écrit Le Parisien. Les chemins que les candidats ont dû emprunter étaient également balisés. "Après le drame de Dropped, je savais qu'ils allaient prendre toutes les précautions nécessaires", déclare Akim Nassouh, le manageur du chanteur révélé dans The Voice.

Voilà un tournage sous haute protection !