Kendji Girac : Tendre câlin avec Agathe, la fille de Nikos Aliagas

Très ému de cet ultime face-à-face avec le public, Kendji Girac n'a pu retenir ses larmes une fois le spectacle terminé. Profondément touché par cette ferveur et cet amour, le faiseur de tubes s'est écroulé dans les backstages, réconforté par ses neveux et nièces venus tout spécialement pour cette grande dernière. Parce qu'il n'en serait pas là aujourd'hui sans ses nombreux fans, le chanteur a tenu à les remercier dès le lendemain sur les réseaux sociaux. "Je suis si heureux, quel kiffe ! 1 an de tournée avec vous & Bercy hier, un rêve, c'est grâce à vous ! A très vite", a-t-il posté sur son compte Twitter. Et pour ceux qui voudraient vivre ou revivre son show, il est d'ores et déjà disponible en dvd.

Olivia Maunoury