Kendji Girac, une prise de poids ? Sa silhouette fait jaser !

Jeudi 21 juin 2018, France 2 fêtait la musique à Nice. Garou et Laury Thilleman étaient aux commandes d'une émission spéciale intitulée La Fête de la Musique : Tous à Nice, au cours de laquelle ils ont reçu de nombreux artistes. Vitaa, Maître Gims ou encore Kendji Girac ont fait le déplacement pour interpréter certains de leurs tubes.

Malheureusement pour le gagnant de The Voice 3 (TF1), les internautes n'ont pas parlé de lui que pour sa musique. Nombreux sont les twittos qui ont fait des remarques sur son poids. "Il a pas grossi, Kendji ? Je dis ça, je dis rien. C'est pas mon genre de critiquer sur les réseaux sociaux comme ça... #TousANice", "Bon, ça me rassure, je pensais que c'était ma télé mais vos tweets me confirment : il a bien grossi, Kendji !!! #TousANice", "Ça lui va pas son nouveau look, il a grossi, Kendji", a-t-on notamment pu lire.