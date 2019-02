Kendra Wilkinson enfin divorcée, la garde des enfants réglée

Les ex-époux s'étaient déjà mis d'accord sur le partage des biens et la garde de leurs enfants, Henry (également surnommé Hank, quatrième du nom) et Alijah (9 et 4 ans), ainsi que sur le versement d'une pension alimentaire et de soutien marital. Kendra et l'ancien joueur professionnel de football américain partageront également les royalties de la diffusion de leur émission de télé-réalité, Kendra on Top, diffusée jusqu'en 2017 sur WEtv.

Kendra Wilkinson et Hank Baskett s'étaient mariés le 27 juin 2009 à la villa Playboy, à Los Angeles. En 2014, Hank avait trompé son épouse avec un mannequin transsexuel, une liaison dont le couple ne se serait jamais remis.