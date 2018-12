Kendra Wilkinson : Le juge refuse de signer son divorce de Hank Baskett !

Il y a ceux qui ont toutes les peines du monde à trouver un terrain d'entente, comme Brad Pitt et Angelina Jolie, et ceux qui ont un mal fou... à cocher des cases, comme Kendra Wilkinson et Hank Baskett : alors que le divorce de ces derniers devait être entériné après le dépôt fin octobre des documents requis pour mettre fin à leur mariage, leur demande a été rejetée mercredi 28 novembre 2018 ! Le motif ? Ils n'ont pas été capables de remplir les papiers correctement...

TMZ.com rapporte ainsi que l'ex-modèle Playboy devenu vedette de télé réalité et son époux, qui l'a trompée il y a quelques années avec un mannequin transgenre alors qu'elle était enceinte de leur second enfant, ont fait une erreur de juridiction et ont oublié de cocher une case, ce qui rend leur demande caduque. Et de fait, le juge a refusé de signer les papiers du divorce.

Kendra Wilkinson, mariée depuis le 27 juin 2009 à Hank Baskett - une cérémonie qui avait au lieu au Playboy Mansion de Hugh Hefner - et mère de deux enfants avec lui (Hank Baskett IV, 8 ans, et Alijah Mary, 4 ans), avait diffusé au mois de mars dernier une vidéo d'elle éplorée annonçant la fin de leur couple. Quelques jours plus tard, elle demandait effectivement le divorce. Malheureusement pour elle, il va falloir s'armer d'encore un peu de patience.