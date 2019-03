Kenneth To : Mort du nageur à 26 ans après un entraînement

Le nageur Kenneth To est mort subitement à l'âge de 26 ans après un malaise dans les vestiaires lors d'un camp d'entraînement en Floride, a annoncé mardi 19 mars l'Institut des sports de Hong Kong.

Peu connu du grand public, Kenneth To était cependant une figure montante dans son domaine. Membre de l'équipe d'Australie avant de passer sous les couleurs de son Hong Kong natal, il effectuait un stage de trois mois à l'Université de Floride. "Il s'est senti mal lors d'une séance d'entraînement et a été transporté à l'hôpital où, hélas, il est décédé", a indiqué dans un communiqué l'Institut "profondément choqué et attristé" par la nouvelle.

Dans sa carrière, Kenneth To a remporté l'or du relais 4x100 m aux Jeux du Commonwealth 2014 et l'argent mondial du relais 4x100 m 4 nages en 2013 avec l'équipe d'Australie, pays où il a grandi avant de passer en 2016 sous les couleurs de Hong Kong. "Faites que la douleur n'existe pas au paradis... RIP", a écrit sur les réseaux sociaux chinois le multiple champion olympique Sun Yang qui a été le coéquipier de Kenneth To dans le relais 4x100 m des Jeux de Chine 2017. Le jeune homme devait participer au Hong Kong Festival of Sport en avril prochain.

Parmi les autres nageurs stars, l'Américain Ryan Lochte a pris la parole pour saluer sa mémoire. "Les mots ne peuvent dire à quel point je suis attristé par la mort de Kenneth To. Le monde a perdu un être humain fantastique. Je suis reconnaissant d'avoir pu dire qu'il était mon ami et d'avoir appris à le connaître au fil des années", a-t-il écrit sur Instagram.