Kenya Kinski-Jones : La fille de Quincy Jones et son chéri posent ensemble

Cette année, les enfants de stars seront les princes de la modosphère ! L'heure du couronnement est arrivée pour Kenya Kinski-Jones, star de la nouvelle campagne publicitaire d'Ermanno Scervino. La fille de Quincy Jones partage l'affiche avec son petit ami, l'acteur Will Peltz...

Jusqu'à ce mois de janvier, Kenya comptait à son actif plusieurs parutions presse, des campagnes pour Calvin Klein et Stella McCartney (avec Lourdes Leon, fille de Madonna et Carlos Leon) et un défilé, pour la nouvelle collection Métiers d'art de Chanel présentée au Ritz, à Paris. Le mannequin de 23 ans ajoute à son CV grandissant les images de la campagne printemps-été 2017, photographiées par Peter Lindbergh. Mademoiselle Kinski-Jones, "personnage principal" de cette série de clichés selon Ermanno Scervino, et son petit ami Will Peltz ont posé sur la plage de Deauville, en Normandie.

Cet été, Kate Moss avait participé à un shooting, toujours avec le photographe Peter Lindbergh, au Touquet. Les plages françaises sont-elles le nouveau spot tendance de l'industrie de la mode ?