Kenya Kinski-Jones : La fille de Quincy Jones, sublime en lingerie

La planète Mode est obsédée par les enfants de stars ! Cette obsession profite à Kenya Kinski-Jones, qui ajoute à son book une nouvelle campagne publicitaire. Pour Stella McCartney, la fille de l'actrice et mannequin Nastassja Kinski et de la figure de la musique Quincy Jones se déshabille et se montre philosophe...

L'amitié constitue le sujet de sa réflexion. Kenya Kinski-Jones disserte à l'oral, en narrant la vidéo de la campagne publicitaire de Stella McCartney, saison automne 2017. Le mannequin de 24 ans en est l'héroïne et prête son visage et sa jolie plastique à la nouvelle collection de sous-vêtements de la marque britannique.

La belle histoire entre Kenya et Stella McCartney a commencé à Paris, lors d'un défilé de mode de la créatrice et fille de Paul McCartney, auquel Kenya avait assisté. Stella a ensuite sollicité la jeune femme pour former, avec une autre "fille de", la fille de Madonna et Carlos Leon, Lourdes Leon, le cast d'ambassadrices du parfum "POP".

En lingerie Stella McCartney, Kenya Kinski-Jones charme la fashionsphère et régale ses admirateurs. Parmi eux, la bombe signée au sein de l'agence The Lions à New York et Ford Models à Paris peut compter sur le soutien infaillible de sa maman.