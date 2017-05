Kenza Sadoun et son fiancé, Capucine Anav... Leur nuit de folie à Cannes !

La Villa Schweppes est devenue une institution des nuits cannoises durant le très célèbre Festival du film. Certains people y ont même leurs quartiers. Après l'immanquable soirée du Club by Albane la veille, toutes les stars étaient présentes ce dimanche 21 mai pour faire la fête jusqu'au bout de la huit sur les rythmes endiablés du DJ Kungs.

Mais qui a pu-t-on voir à cette soirée ? La célèbre blogueuse Kenza Sadoun et son petit ami Matthieu ont croisé la belle Capucine Anav, vêtue d'une tenue très glamour... Heureuse que son boyfriend Florian Allister, alias Rookiz, ait monté les marches pour la première fois, EnjoyPhoenix était également présente sous le regard de l'animateur Christophe Beaugrand que l'on verra très prochainement dans la onzième saison de Secret Story. Le beau brun a pu trinquer avec l'humoriste et animateur Kevin Razy, présent chaque samedi soir sur Canal+ dans son show Rendez-vous avec Kevin Razy.

Cindy Fabre, ancienne Miss France en 2005 qui a donné naissance à son premier enfant nommé Elio le 15 novembre 2012, était également de la partie, elle n'a pas hésité à poser aux côtés de l'acteur Samuel Le Bihan qui interprétait le rôle d'Antoine Cortes dans le film Les Yeux jaunes des crocodiles. Ont également été aperçus au cours de cette soirée, Igor Bogdanov entouré de nombreuses femmes et même la célèbre blogueuse Elsa Muse. En bref, la Villa Schweppes était the place to be !