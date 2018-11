Kenzo Takada : Son grand amour, ses regrets... Interview confession

Bien avant l'ascension d'Hedi Slimane, Riccardo Tisci ou encore Virgil Abloh, Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent et Kenzo Takada régnaient sur la planète Mode ! Ce dernier se livre dans une nouvelle interview. Il y évoque son défunt compagnon et déclare : "Mon désir le plus cher ? Retomber encore une fois amoureux..."

C'est avec Gala que Kenzo Takada s'est entretenu, à la veille de la sortie du livre de Kazuko Masui qui lui est consacré. L'ex-créateur de mode de 79 ans et Chevalier de la Légion d'Honneur parle de mode et d'amour dans le nouveau numéro du magazine. Il évoque notamment son défunt compagnon, Xavier de Castella, que lui avait présenté son ami Karl Lagerfeld.

"Il m'a présenté toute sa bande d'amis américains – Andy Warhol, l'illustrateur de mode Antonio Lopez – et un certain Xavier de Castella, mon futur bras droit et compagnon, qui nous a quittés en 1990. Il est parti trop vite", révèle Kenzo Takada au sujet du "grand amour de [s]a vie". Concernant son décès à l'âge de 38 ans, il ajoute : "Sa mort prématurée est une blessure qui ne s'est jamais refermée. J'y pense beaucoup. Dans ma vie, j'ai fait beaucoup de bêtises. S'il était toujours là, j'en aurais fait moins."