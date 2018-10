Kerry Katona clashe ses propres enfants et insulte Atomic Kitten

Grâce aux réseaux sociaux, les stars sont plus proches de leurs fans ! À cause d'eux, elles sont également plus exposées. Kerry Katona en a fait la triste expérience le week-end dernier. La chanteuse apparaît sur une vidéo en train de clasher ses enfants, ses anciennes collègues d'Atomic Kitten et son ex-mari...

Vendredi 12 octobre, Kerry Katona s'est produite en showcase à l'Eagle London, à Londres. Entre deux chansons, la star de 38 ans au postérieur récemment lifté s'est adressée aux clients de l'établissement. Elle leur a fait des révélations au sujet de ses enfants : "Vous connaissez tous mes maris ? Parce que je n'en connais aucun. Honnêtement, j'ai cinq enfants. Ils me demandent, 'maman, qui est mon père ?' [Je leur réponds] 'Et bien je ne sais pas, va chercher sur Google et OK! Magazine'."

"J'ai cinq enfants, je n'aime même pas les enfants", ajoute-t-elle.