Kerry Katona maquille sa fille de 10 ans et se fait lyncher

Les posts de Kerry Katona avaient pour but d'exprimer son immense bonheur d'être maman, sa fierté d'être le témoin de l'épanouissement de sa petite Heidi. Ce n'est pourtant pas cette intention qui a fait réagir les fans de l'ancien membre du groupe pop Atomic Kitten.

Parce que sa fillette, née de son mariage avec le chauffeur de taxi Mark Croft, est apparue très maquillée, les yeux, la bouche et même les joues alors qu'elle n'a que 10 ans, Kerry Katona a récolté plus de critiques que de commentaires positifs. Nombreux sont ceux qui lui reprochent d'avoir mis du mascara, du gloss et du blush à Heidi, alors que la starlette britannique de 37 ans était subjuguée par la beauté de sa fille. Fort heureusement, quelques-uns rejoignent malgré tout son émerveillement.