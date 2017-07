Kesha dévoile de rares vidéos de son enfance pour exorciser ses démons

Exit la pop commerciale aux paroles sulfureuses, Kesha veut donner une nouvelle signification à son statut d'artiste pour son grand retour.

A 30 ans, l'interprète de Tik Tok, qui n'a plus rien publié depuis quatre ans et son album Warrior, revient dans les bacs avec un album très attendu par ses fans, intitulé Rainbow. Sa carrière au point mort ces trois dernières années, alors qu'elle livrait une bataille judiciaire contre son producteur Dr. Luke, qu'elle a finalement perdue, la chanteuse s'est visiblement inspirée de ces nombreuses épreuves pour composer ce nouvel opus.

Après avoir dévoilé un premier extrait poignant, intitulé Praying, dans lequel elle semblait souhaiter à son ex-manager de trouver la paix et la rédemption par la prière, elle a publié Woman, un hymne à sa féminité, puis tout récemment Learn To Let Go. Ce jeudi 27 juillet est paru le clip de son nouveau morceau, assorti d'une lettre ouverte dans laquelle elle appelle ses fans à lâcher prise quant à leur passé, aussi douloureux soit-il.

"Bien que le passé ait fait de nous ce que nous sommes, nous ne pouvons pas le laisser nous définir ni nous empêcher d'avancer, surtout si on a traversé quelque chose de difficile - comme tout le monde d'ailleurs. La rancoeur est un poison auquel il ne faut pas se raccrocher, au contraire, il faut aller de l'avant et lâcher prise quant à ces mauvais sentiments", a-t-elle écrit dans un essai publié sur le site du Huffington Post.

Pour illustrer ses propos, Kesha Rose Sebert, débarrassée de son célèbre dollar sign, s'est mise en scène dans une vidéo cathartique, réalisée par Isaac Ravishankara. On peut la voir avancer dans une forêt un peu menaçante et revivre des épisodes de son enfance, filmés à l'époque par ses proches. Gamine souriante aux joues rondelettes, la petite Kesha se dévoile lors d'un Noël en famille, en train de sauter sur son lit ou encore mimant la future popstar qu'elle deviendra par la suite.

Une enfance heureuse et choyée, qui contraste avec ses débuts auréolés de succès mais minés par la drogue et les troubles du comportement alimentaire, en plus des accusations d'agression sexuelle qu'elle a formulées contre Luke Gottwald. Kesha s'est finalement servie de la musique comme thérapie pour exorciser ses démons passés et revenir plus forte que jamais avec ce nouvel album, dont la sortie est prévue le 11 août prochain.