Kesha en larmes à cause de son manager Dr. Luke : "Ça vous bouffe le cerveau"

L'année 2017 sera-t-elle celle du retour de Kesha ? La popstar l'espère ! Sa carrière est au point mort depuis qu'elle s'est engagée dans un bras de fer judiciaire avec son manager, Dr. Luke. La chanteuse de 29 ans, qui n'a publié d'album depuis 2012, a déposé plainte il y a trois ans contre Lukasz Gottwald, de son vrai nom, qu'elle accuse de l'avoir droguée, violée et abusée mentalement pendant plusieurs années. Depuis, sa carrière piétine...

"Quand vous travaillez aussi dur pour quelque chose qu'on vous le retire ensuite, c'est affreusement dévastateur. Je me suis bougé le cul pendant toutes ces années pour pouvoir faire ce que je fais : j'ai commencé en chantant les choeurs sur quelques morceaux, mais je m'en fichais parce que je savais où j'allais. Une fois que vous avez réussi à faire votre place et qu'ensuite vous perdez tout, c'est un cataclysme. Ça vous bouffe le cerveau", a-t-elle lâché avant de fondre en larmes lors d'un entretien pour le site Noisey.

La douche froide pour Kesha qui a en plus été déboutée par le juge. L'an passé, elle a perdu son procès contre le producteur de 43 ans, avec qui elle est désormais obligée de travailler en vertu des contrats qui la lient à sa maison de disques Sony. De son côté, Dr. Luke se défend de l'avoir "jamais violée ni eu de rapports sexuels avec elle". Ce qui ne l'empêche pas de lui mettre, dès qu'il le peut, des bâtons dans les roues.

Le manager de Kemosabe Record a toutefois dû mettre de l'eau dans son vin pour que l'interprète de Tik Tok puisse reprendre le chemin des studios. Après avoir enregistré un titre avec le DJ Allemand Zedd, qui a déjà collaboré avec Selena Gomez, Kesha espère publier des morceaux différents de ceux qu'on lui connaît, dans le courant du début de l'année.

"J'ai grandi en écoutant de la country et j'ai toujours beaucoup aimé. Aujourd'hui, je m'autorise à puiser un peu plus dans mes racines musicales. Le plus important, c'est d'avoir une histoire à raconter, c'est à ça que sert l'écriture ; la chanson, c'est essentiel", a-t-elle ajouté. Aucune date de sortie n'a pour l'instant été annoncée.

Coline Chavaroche