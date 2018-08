Kesha : Escapade romantique à la plage avec son chéri

Comme de nombreuses autres stars, Kesha a choisi de prendre le large pour ses vacances d'été. La chanteuse de 31 ans a donc opté pour le Mexique. Le 16 août 2018, elle était repérée sur la plage, accompagnée de son amoureux Brad Ashenfelter.

Le couple, qui se fréquente depuis quatre ans maintenant, a profité d'une belle journée sur le sable de Todos Santos, une petite ville côtière à environ une heure de route de la très chic et très appréciée des stars au porte-monnaie bien garni Cabo San Lucas. Kesha avait opté pour un bikini composé d'une culotte haute en dentelle blanche et d'un haut noir. L'interprète de Tik Tok a bronzé aux côtés de son amoureux tout en allant se rafraîchir de temps en temps dans les vagues. Un moment de complicité pour le duo.

Kesha, qui a perdu son procès contre le producteur Dr. Luke, souffle un peu après avoir fait un come-back artistique. La star a sorti le disque Rainbow porté par le single Praying avant de repartir en tournée avec le Rainbow Tour, puis avec le spectacle The Adventures of Kesha and Macklemore.

