Kesha : Quand la popstar se prend le vent de l'année...

Grand moment de gêne lors de la soirée National Night of Laugther and Song, qui a eu lieu ce lundi 5 juin à Washington. De grands noms de l'humour et de la musique se sont pressés sur le tapis rouge de la soirée, dont le très amusant Jerry Seinfeld et la popstar Kesha, dont la carrière est au point mort depuis son imbroglio juridique avec son producteur Dr. Luke.

Alors qu'il se faisait interviewer par l'animateur radio Tommy McFly, Jerry, qui s'était produit en France sur l'invitation de Gad Elmaleh, a mis le vent de l'année à l'interprète de Tik Tok. La star de la série Larry et son nombril répondait à quelques questions, sous l'oeil des caméras, quand l'ancienne chanteuse vedette des adolescents s'est précipitée sur lui.

"Je suis Kesha, je vous aime tellement", s'est-elle enthousiasmée en lui demandant un câlin. "Non merci", lui a-t-il répondu dans un sourire. La pauvre Kesha ne s'est pas laissé abattre pour autant. "S'il vous plaît ? Juste un petit...", a-t-elle supplié. Mais l'humoriste est resté inflexible, à tel point que Kesha Rose Sebert de son vrai nom est repartie bredouille, sous les rires des journalistes qui filmaient la scène.

"Je ne sais même pas qui c'était", a finalement ajouté Jerry Seinfeld après son départ. Le journaliste lui a alors décliné son identité. L'humoriste s'est empressé de "lui souhaiter le meilleur". C'est déjà ça !