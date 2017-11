Kev Adams a passé sa première nuit à pleurer dans Rendez-vous en terre inconnue

On le connaît pour faire des blagues sur les écrans ou sur scène, ou bien alors très complice d'une certaine Iris Mittenaere... Mais il est un nouveau visage de Kev Adams que les téléspectateurs vont découvrir dans Rendez-vous en terre inconnue mardi 5 décembre sur France 2. L'animateur Frédéric Lopez a emmené la star de 26 ans auprès des Suri, un peuple de la vallée de l'Omo au sud-ouest de l'Ethiopie.

Les premiers moments de Kev Adams en Ethiopie n'ont pas été simples, comme le rapporte Télé Star du 2 décembre. Frédéric Lopez s'est vu ainsi consoler le comédien "quand il passa sa première nuit à pleurer... Au milieu des vaches pour dormir, c'était trop pour Kev Adams, déjà fatigué par le long voyage. 'Je le fais une fois dans ma vie, mais pas deux, prévient-il. Je m'attendais à un dépaysement, mais pas à ce point !'" Il a pu compter sur la présence paternelle du présentateur qui l'a écouté et réconforté, notamment quand le héros de Soda a reconnu, au bord des larmes, que sa maman lui manquait.

Dans Télé 7 Jours du 2 décembre, Kev Adams revient d'ailleurs sur cette première nuit et explique : "Quand j'ai découvert le campement des Suri après sept heures de marche, j'étais décontenancé. Je me disais : 'Ah d'accord, on n'a pas de tente et on va dormir par terre sur une peau de bête à la belle étoile, avec les zébus et les mouches.' Je me suis vraiment demandé si j'allais tenir." Mais oui, il a bien tenu et s'est adapté à ce mode de vie. Il garde un souvenir incroyable de l'aventure : "Elle m'a fait beaucoup de bien. J'ai plus de patience et je me sens beaucoup plus apaisé."

Snowboarder dans Tout là-haut

En matière d'aventures, Kev Adams en a connu aussi pas mal grâce au tournage de Tout là-haut, en salles le 20 décembre. Dans ce film de Serge Hazanavicius dans lequel il partage la vedette avec Vincent Elbaz, il incarne un jeune surdoué du snowboard, qui n'a qu'un rêve : être le premier à aller tout en haut de l'Everest et tenter la descente de la plus pure, de la plus raide, de la plus dangereuse des pentes. Découvrez les coulisses du tournage et la bande-annonce de ce film fort en sensations !