Kev Adams assume son style "chelou" à 10 ans : Iris Mittenaere séduite !

Actuellement en pleine promotion de son nouveau spectacle intitulé Sois 10 ans (célébrant ses dix ans de carrière ! Déjà !), Kev Adams multiplie les publications d'archives personnelles sur ses réseaux sociaux.

Après s'être montré les cheveux en bataille avec les dents du bonheur exhibées fièrement, le jeune comédien et humoriste de 26 ans a décidé de dévoiler un autre "dossier" ce 21 mars 2018 sur Instagram. Sur celui-ci, Kev a une chevelure assez maîtrisée mais... un joli pyjama avec des petits chiens en motifs ! Trop cute ! "#Sois10ans J'avais un pyjama chelou quand j'avais 10 ans !", a-t-il simplement indiqué en légende.

Bien entendu, ses très nombreux abonnés se sont gentiment moqués de lui. "Tu es un peu comme maintenant en fait", "Je suis sûr que tu le mets toujours lol", "Domptage de crinière = sorti de la douche y a 5 minutes non ?", "Ta tête aussi était chelou ahah !", pouvait-on lire dès les premières réactions. Les internautes n'ont pas été les seuls à réagir puisqu'Iris Mittenaere, complice de la star de l'humour, n'a pas hésité une seconde à "liker" le cliché !

Côté scène, l'humoriste que l'on retrouve le 18 avril prochain à l'affiche du film Love Addict avec Mélanie Bernier et Marc Lavoine, démarrera ses représentations à Lyon le 29 novembre prochain pour un rodage de quelques semaines à travers la France. Il sera ensuite en tournée de février à juin 2019 dans tous les Zéniths de France. "10 ANS !!! Bientôt 10 ans que je vis cette histoire incroyable avec et grâce à vous ! Toujours avec la même passion et la même envie qu'il y a 10 ans", avait-t-il indiqué sur Instagram avant de dévoiler ses futures dates de spectacle.