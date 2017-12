Kev Adams choqué : Sa mine dépitée dans Rendez-vous en terre inconnue !

Kev Adams ne s'attendait pas à un tel bouleversement.

L'acteur et humoriste de 26 ans a participé à Rendez-vous en terre inconnue (France 2). Avec Frédéric Lopez, il s'est ainsi envolé pour l'Éthiopie afin d'aller à la rencontre de bergers Suri, une tribu d'éleveurs semi-nomades. Et, en découvrant le village, Kev Adams n'a pu cacher sa immense surprise. Bouche bée, il a contemplé ce qui allait être sa "maison" les prochaines semaines.

Une moue qui a fait réagir certains internautes. "Son visage est si expressif #RendezVousEnTerreInconnue", "La tête de @kevadamsss quand il comprend où il va devoir dormir #RendezVousEnTerreInconnue", "#RendezVousEnTerreInconnue Kev Adams paumé en Éthiopie. MDR", "Kev Adams dans #RendezVousEnTerreInconnue je suis k.o, ça se voit il est au bout de sa vie miskine", "Je suis devant #RendezVousEnTerreInconnue je suis morte de rire quand je vois la tête de @kevadamsss mais je ne voudrais pas être à sa place", "Kev Adams n'en revient pas de ce qu'il voit... il est choque!!!#RendezVousEnTerreInconnue", a-t-on notamment pu lire.

Kev Adams a également versé quelques larmes au cours de son aventure comme l'a rappelé Frédéric Lopez lors de leur passage dans C à vous (France 5) hier : "Il l'a très très mal vécu, il a pleuré toute la première nuit. On dormait sur une peau de bête, c'est du carton, c'est pas confortable... Moi j'avoue que j'ai eu les os brisés. Toutes les dix minutes, vous êtes réveillé ! Lui il a pleuré la nuit, il me l'a pas dit, c'est les Suri qui l'ont vu et qui lui ont posé des questions le lendemain matin."

Du côté des audiences, Rendez-vous en terre inconnue était leader de la soirée avec ses 4 728 000 téléspectateurs, soit 19,1% de part de marché.