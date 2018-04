Kev Adams cible de violentes critiques : Il raconte une "scène incroyable"

Au fil des années, Kev Adams a su s'imposer dans le monde de la comédie. En plus d'avoir conquis un large public sur scène avec ses spectacles The Young Man Show, Voilà Voilà ou Tout est possible (show en collaboration avec Gad Elmaleh), l'humoriste de 26 ans a cartonné à la télévision avec Soda ou au cinéma avec Les profs, Fiston ou Amis Publics. Mais on ne peut jamais faire l'unanimité et l'ancien complice d'Iris Mittenaere peut en témoigner.

Au cours de l'émission Pas de ça entre nous, diffusée vendredi 6 avril 2018, sur TF1, Kev Adams a admis qu'il était parfois la cible de violentes critiques dans la rue. "Parfois, les gens sont hyper violents. Il m'est arrivé une scène incroyable. J'ai pris un avion et il y avait un mec qui regardait un film avec moi, à côté de oim. Il m'a regardé et m'a fait : 'Mouais, c'est sympa mais il est temps de bosser, gamin, quand même.' J'ai passé le pire vol de ma vie", a-t-il révélé à Arthur dans un premier temps. Et de poursuivre : "Dans le Sud aussi, ils sont violents. Il y en a plein qui viennent me voir à Marseille et me disent : 'Franchement tu fais de la merde. Mais je sais pas pourquoi, je t'aime bien.'"

Une anecdote qui a beaucoup fait rire Franck Gastambide, Malik Bentalha, Jonathan Lambert et Mélanie Bernier, aussi invités dans Pas de ça entre nous.