Kev Adams critiqué : Son avis surprenant sur les "jaloux et frustrés"

Avec plus de 16 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, Kev Adams peut se targuer d'être l'une des personnalités les plus suivies. Mais on ne peut pas être aimé de tous et l'humoriste/acteur de 26 ans le sait bien. Lors de son passage dans Le Tube de Canal+ samedi 14 avril 2018, il a admis devant l'animatrice Isabelle Ithurburu - actuellement enceinte de son premier enfant, fruit de ses amours avec Maxim Nucci - qu'il recevait parfois de violentes critiques.

Pas de quoi l'abattre : "Je le vis très bien. Vous savez, tout a besoin d'équilibre. Il y a des gens qui m'aiment, c'est une chance incroyable. (...) Et effectivement il y a plein de gens qui me détestent sans aucune raison. En réalité, ils ne savent pas vraiment ce que je fais. Je peux comprendre la frustration et la jalousie. Moi-même quand j'étais petit, j'avais 14 ans, je rêvais de faire ce métier. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais, j'étais le premier à dire : 'Mais pourquoi lui ? J'ai plus de talent que lui ! J'aurais pu faire mieux que lui !'"

Le beau brun - à l'affiche du film Love Addict, en salles le 18 avril - a ensuite confié recevoir un flot de critiques quotidiennement. Mais, en règle générale, il réussit toujours à avoir le dernier mot : "Quand je leur demande s'ils ont déjà vu le film, trois messages plus tard, ça se termine en : 'Oui, non mais finalement bonne journée à toi.' Tu te rends compte que c'est loin d'être des gens méchants. La plupart du temps, ce sont des gens qui sont soit un peu frustrés, soit un peu jaloux ou qui ne connaissent pas mais qui répètent ce qu'on leur a dit"

Cela ne va pas empêcher pour autant Kev Adams de poursuivre son rêve. Il a d'ailleurs révélé qu'il planchait actuellement sur un projet de série. Il n'a toutefois pas souhaité donner plus de détails.