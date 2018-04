Kev Adams dans Love Addict : 5 raisons pour lesquelles il plaît aux femmes

Dans Love Addict de Frank Bellocq, Kev Adams campe Gabriel, un love addict, un amoureux compulsif des femmes. Un sourire, un regard, un parfum... Il craque. Mais à force de dérapages de plus en plus acrobatiques entre sa vie sociale et sa vie professionnelle, Gabriel est totalement grillé. Bien décidé à changer (ou du moins à essayer), il recourt aux services d'une agence de "Minder", sorte de coach personnel 2.0. C'est Marie-Zoé (jouée par Mélanie Bernier), aux méthodes plutôt atypiques, qui va prendre en main le cas de Gabriel pour une thérapie de choc...

Il est drôle

C'est le trait de caractère par lequel on a connu Kevin Smadja, alias Kev Adams sur scène, avant de le voir débarquer au cinéma. Propulsé idole des jeunes, c'est parce qu'il a su leur parler en tournant en dérision leur quotidien, les premiers amours, le collège puis le lycée, les parents, etc.

Il est beau

On ne va pas se le cacher : plus le temps passe, plus il se bonifie. Et son allure dans Love Addict n'est pas trompeuse. Kev est beau, sexy, élégant et il gagne en charisme... ce qui n'est pas pour déplaire à la gent féminine.

Il est naturel et proche de ses fans

Aimant à succès, Kev Adams n'a jamais pris la grosse tête. Il est resté nature, sans prendre le melon et voir ses chevilles grossir jusqu'à implosion. C'est aussi parce que Kevin revient de loin et qu'il n'oublie pas d'où il vient. Contrairement à d'autres stars plus distantes, lui n'hésite pas à aller à la rencontre de ses fans. On craque !

Il est pudique

Ne comptez pas sur Kev Adams pour étaler sa vie privée dans les médias. Le jeune homme est pudique. Et il a suffi de voir sa manière de se comporter quand son présumé couple avec Iris Mittenaere a été révélé, pour s'en convaincre. Kev peut être un grand amoureux, mais ce sera à l'abri des regards.

Il a un passé attachant

Le passé construit celui que l'on est devenu. Et pour Kev Adams, cela fonctionne. "Je ne supportais pas me faire vanner. Surtout sur des complexes qui étaient vraiment les miens, sur des choses qui me faisaient vraiment souffrir, confiait en décembre dernier dans un documentaire diffusé sur C8. C'était horrible, c'était dur, mais en même temps, je crois que ça m'a aidé parce que je me suis dit 'Il faut que tu existes par quelque chose d'autre'. Si tu penses que tu vas exister par ta beauté, tu te trompes dès le début."

Love Addict, en salles le 18 avril 2018.