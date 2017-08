Kev Adams de retour en Aladin : Il dévoile la 1re image d'"Alad'2"

Après son périple dans Rendez-vous en terre inconnue en Éthiopie et ses aventures sur l'Everest avec le film Tout là-haut (qui sortira le 20 décembre prochain), Kev Adams a retrouvé quelque chose qui lui était plus familier : le costume d'Aladin. Le comédien et humoriste de 26 ans est en effet de retour dans la peau du célèbre prince d'Agrabah : le tournage de la suite Alad'2 vient de débuter.

C'est bien sûr la star du film qui a posté la première image du film, une simple photo de lui devant l'un des décors localisés non loin de Ouarzazate (Maroc). "#Alad2 c'est parti #tournage #Jour1 #AladinIsBack", écrit-il en légende de ce cliché qui a évidemment été liké en masse par plus de 88 000 abonnés.