Kev Adams dézingué par la critique : La "femme de sa vie" vole à son secours

Kev Adams est en pleine tempête. Alors que son film Alad'2, dans lequel il reprend le costume d'Aladin, vient de sortir en salles, la critique s'est abattue sur le comédien. En particulier l'article de Jordan Mintzer, un journaliste basé à Paris mais travaillant pour l'influent The Hollywood Reporter, l'un des plus célèbres magazines de cinéma aux États-Unis. Le journaliste descend le film et dépeint un acteur qui "n'est tout simplement pas drôle", bien qu'il soit il "sympathique telle une marionnette, avec ses cheveux vigoureusement recouverts de gel".

Et l'homme n'y est pas allé de main morte. "Pourquoi et comment ses films – dont aucun n'est bon, à part peut-être Fiston qui est passable – ont réussi à générer 100 millions de dollars en France reste en quelque sorte un mystère, surtout dans un pays où le bon goût semble avoir été inscrit dans le Code civil", écrit-il notamment. Bien évidemment, la presse française n'a pas manqué de reprendre les propos tenus par l'Américain, alors qu'Alad'2 se faisait quelque peu chahuter par la critique.

Mais heureusement, Kev – qui est habitué à ce genre de diatribes – a pu compter sur un soutien qui lui a fait tout oublier, celui de la "femme de sa vie". Et ce n'est pas sa chérie Iris Mittenaere, mais bien sa grand-mère. "Kev chéri, j'ai été voir Alad'2, c'était super ! Ça m'énerve ces critiques, mais je sais que tu as du recul là-dessus, écrit Claudine, la grand-mère de l'acteur de 27 ans. Nourris-toi du positif de chaque avis et n'écoute que ton coeur. Tu as un métier fantastique qui t'offre cette opportunité de mettre un sourire sur des visages. Tu me rends heureuse, et tu rends beaucoup de personnes heureuses."

"Mamie, cette génie", écrit l'humoriste et comédien, comblé de ce soutien qu'il a partagé en story via Instagram le 10 octobre.