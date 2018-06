Kev Adams en couple avec Iris Mittenaere : Il confirme enfin !

"Vous avez une copine ?", voilà une question on ne peut plus directe à laquelle Kev Adams était forcément préparé lorsqu'il a accepté de participer à l'émission Au tableau !!!, habitué à ce qu'elle lui soit posée. Lors du nouveau numéro inédit diffusé le mercredi 13 juin 2018 sur C8 – qui a succédé à l'épisode dans lequel avaient été successivement invités le jeune footballeur Kylian Mbappé et l'ancien président de la République François Hollande qui se sont soumis au même exercice que lui –, les écoliers ont évoqué la vie privée de Kev Adams.

Confirmant être effectivement en couple – "Moi j'ai une copine" –, l'humoriste et acteur de 26 ans n'a pas tout de suite dévoilé l'identité de l'intéressée malgré l'intérêt très prononcé des enfants pour la question, les "c'est Miss Monde !" fusant à travers la salle de classe. "J'ai une copine, ça se passe très bien. Je suis très heureux avec elle, mais je préfère ne pas crier à toute la France qui est ma copine. Parce que je sais qu'après, on va venir m'embêter et on va venir l'embêter elle aussi", a-t-il confié aux jeunes élèves. Malgré cette réponse, les enfants ne l'ont pas épargné en lui posant une autre question tout aussi directe que la première : "Vous l'avez rencontrée comment, Miss Univers ?" Kev Adams a alors choisi de jouer la carte de l'humour pour tenter de détourner l'attention, assurant l'avoir rencontrée sur une planète. Ce qui n'a pas convaincu les enfants. Et alors que l'on pensait le sujet clos, le comédien récemment vu dans Love Addict a alors surpris en lâchant un inattendu "Oui, c'est elle", sans jamais toutefois que le nom d'Iris Mittenaere ne soit prononcé.

Lors de sa participation Au tableau !!!, Kev Adams a reçu de nombreux compliments des écoliers, heureux d'avoir pu lui poser toutes leurs questions. Tous ont partagé avec lui un selfie pour immortaliser ce moment unique.