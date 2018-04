Kev Adams et Marc Lavoine, la love battle : Quelle team êtes-vous ?

Ce 18 avril sort en salles Love Addict. Comédie réalisée par Frank Bellocq, elle suit Gabriel, un love addict, un amoureux compulsif des femmes. Un sourire, un regard, un parfum... Il craque. Mais à force de dérapages de plus en plus acrobatiques entre sa vie sociale et sa vie professionnelle, Gabriel est totalement grillé. Bien décidé à changer (ou du moins à essayer), il recourt aux services d'une agence de "Minder", sorte de coach personnel 2.0. C'est Marie-Zoé (Mélanie Bernier), aux méthodes plutôt atypiques, qui va prendre en main le cas de Gabriel pour une thérapie de choc ... Interprète de Gabriel à l'écran, Kev Adams donne également la réplique à Marc Lavoine, lequel joue son oncle. L'occasion d'organiser une petite Love Battle bien justifiée...

Kev Adams

Âge : 26 ans

Taille : 1m76

Statut : célibataire

Ses atouts dans Love Addict : Un charme irrésistible, du charisme, un sens de l'élégance. Véritable gentleman, il sait parler aux femmes.

Ses atouts dans la vraie vie : Un humour infaillible, un naturel décoiffant et une sincérité à tout épreuve. Et puis bon, il est aussi beau gosse.

Marc Lavoine

Âge : 55 ans

Taille : 1m84

Statut : célibataire

Ses atouts dans Love Addict : Attachant avec son coeur brisé, protecteur, il utilise son sens du romantisme à l'espagnol pour charmer.

Ses atouts dans la vraie vie : Véritable poète ayant le sens du verbe et une voix reconnaissable d'entre toutes, c'est aussi un quinqua sexy et très énergique.

Alors, vous avez fait votre choix ?