Kev Adams face à Jamel Debbouze et une bombe dans les 1res images d'Alad'2

Deux ans et demi après Les Nouvelles Aventures d'Aladin, qui avait attiré 4,4 millions de spectateurs en salles, Kev Adams est de retour dans la peau du prince de Bagdad avec Alad'2. Un deuxième chapitre dans lequel l'idole des jeunes n'affrontera plus l'excellent Jean-Paul Rouve, mais Jamel Debbouze. La promesse d'un face-à-face hilarant et d'un succès public assuré !

Le premier teaser du film a été dévoilé, et l'on peut justement admirer cette première confrontation entre Aladin et le dictateur Zaman, ainsi que celle de leurs génies, incarnés pour le premier par Éric Judor et pour le second par Ramzy Bédia. Il s'agit donc des retrouvailles du célèbre tandem Éric et Ramzy après le deuxième volet de La Tour 2 contrôle infernale. La sublime Vanessa Guide reviendra dans le costume de la princesse, aux côtés de Wahid Bouzidi et Noémie Lenoir.

L'histoire d'Alad'2 : Après avoir libéré Bagdad de l'emprise de son terrible Vizir, Aladin s'ennuie au palais et ne s'est toujours pas décidé à demander en mariage la princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman, s'invite au Palais et annonce qu'il est venu prendre la ville et épouser la Princesse. Aladin n'a pas d'autre choix que de s'enfuir du Palais... Il va tenter de récupérer son ancien Génie et revenir en force pour libérer la ville et récupérer sa promise.

En salles le 3 octobre 2018 !