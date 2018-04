Kev Adams : Le jour où il a "failli" se marier...

Kev Adams n'hésite pas à donner de sa personne. Pour assurer la promotion de Love Addict (qui sortira en salles le 18 avril), dans lequel il tient le rôle principal, l'acteur de 26 ans a accepté de partager avec ses fans et les potentiels spectateurs des moments de vie très privés, en relation avec la thématique du film qu'il défend : l'amour.

Ainsi, dimanche 15 avril, l'humoriste et comédien a publié une photo qui a suscité beaucoup de réactions parmi ses fans. On peut voir le petit Kevin Smadja, la bouille bien reconnaissable, en smoking, tenant la main d'une jeune fille très apprêtée. "Ça c'est moi quand j'ai failli me marier... à 5 ans...", ironise le présumé ex d'Iris Mittenaere, se disant "Love addict depuis toujours" dans les hashtags.

"Trop mignon", "Trop chou", "Trop la classe", "Toujours aussi beau", peut-on lire dans les commentaires des internautes globalement subjugués par le charme du mini-Kev Adams. Irrésistible, comme Gabriel, son personnage dans Love Addict. Gabriel, justement, est un love addict, un amoureux compulsif des femmes. Un sourire, un regard, un parfum... Il craque. Mais à force de dérapages de plus en plus acrobatiques entre sa vie sociale et sa vie professionnelle, Gabriel est totalement grillé. Bien décidé à changer (ou du moins à essayer), il recourt aux services d'une agence de "Minder", sorte de coach personnel 2.0. C'est Marie-Zoé, aux méthodes plutôt atypiques, qui va prendre en main le cas de Gabriel pour une thérapie de choc ...