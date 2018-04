Kev Adams (Love Addict) : "Des déclarations d'amour, on m'en a rarement fait"

Très discret sur sa vie amoureuse, Kev Adams n'en reste pas moins prompt à parler de l'amoureux qu'il peut être. Après nous avoir confié qu'il n'était pas un grand romantique dans la vie, mais un romantique "quand c'est nécessaire", le jeune humoriste et comédien de 26 ans à l'affiche de Love Addict s'est épanché sur le sujet des déclarations d'amour. Car dans ce film, il en fait de belles, enjouées, charmantes, au point que peu de femmes lui résistent – à l'exception de Marie-Zoé, jouée par Mélanie Bernier, chargée de le coacher pour qu'il ne tombe plus amoureux.

"Je fais peu de déclarations, j'ai beaucoup de mal à exprimer mes sentiments, nous affirme l'intéressé. Mais quand je le fais, c'est très sincère." "Des déclarations d'amour, on m'en a fait des très jolies... mais beaucoup plus rarement, ajoute-t-il. Ça va souvent dans l'autre sens."

À ses côtés, Mélanie Bernier réagit. Pour elle, "on apprend qu'avec le temps, les mots n'ont plus trop de valeur, finalement". La jeune maman aurait-elle un message à faire passer ? "J'ai eu des histoires où on m'a dit beaucoup, beaucoup de mots, et finalement, il n'y avait pas vraiment d'actes", confie la belle, qui dit préférer les actes d'amour : "C'est ceux qui marquent finalement."

Love Addict, en salles dès le 18 avril 2018.