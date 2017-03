Kev Adams "mal dans sa peau" : "J'ai encore beaucoup de complexes..."

En promotion pour son nouveau film Gangsterdam qui sortira à la fin du mois, Kev Adams s'est confié aux journalistes du magazine Gala, en kiosques ce 22 mars. L'occasion pour l'ex-ado star de la série Soda d'évoquer son succès incroyable, qui n'est pas toujours facile à gérer.

Pour faire carrière, le beau brun de 25 ans a dû renoncer à ses études. "Une décision difficile à prendre", mais qu'il ne regrette pas aujourd'hui. Et pour cause, l'interprète de l'incorrigible Boulard dans Les Profs a une actualité bien chargée. Outre son prochain film, le comédien que l'on a vu récemment dans Amis publics et Un sac de billes sera à l'affiche du prochain long métrage de Serge Hazanavicius, intitulé Tout là-haut.

Malgré sa grande notoriété, le chouchou de Gad Elmaleh veille à garder les pieds sur terre et revendique le fait de toujours bien parler aux gens. Une bonne éducation qu'il doit à sa mère Nathalie. "On s'entend très bien. Elle travaille avec moi et se tient au courant de tout, sans jamais être intrusive. Et elle me dit souvent qu'elle est fière de moi, ça fait plaisir", a-t-il expliqué. D'autant plus que, comme tout le monde ou presque, le jeune entretient toujours "beaucoup de complexes".

"J'en aurai toute ma vie. Je suis toujours un peu timide, mal dans ma peau, tout en ayant le désir d'être le gars qui réussit le mieux sur cette planète et joue sur les plus grandes scènes du monde", a-t-il confié. Ambitieux, Kev Adams se donne les moyens de réussir surtout qu'on lui répète depuis ses débuts qu'il n'est qu'un buzz qui, à l'instar de Nabilla, ne durera pas.

"J'ai toujours agi comme si ça ne me touchait pas, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander si tous ces gens n'ont pas raison. C'est un travail de longue haleine. J'essaie d'être toujours d'actualité avec des projets qui me tiennent à coeur. C'est un métier très dur, comme un concours de médecine en permanence", a-t-il conclu. Un dur labeur qui porte ses fruits.

Coline Chavaroche