Kev Adams, Marc Lavoine et Mélanie Bernier : Coachés ou coach en amour ?

Ce mercredi 18 avril est sortie en salles la comédie Love Addict. L'histoire : Gabriel (Kev Adams) est un love addict, un amoureux compulsif des femmes. Un sourire, un regard, un parfum... Il craque. Mais à force de dérapages de plus en plus acrobatiques entre sa vie sociale et sa vie professionnelle, Gabriel est totalement grillé. Bien décidé à changer (ou du moins à essayer), il recourt aux services d'une agence de "Minder", sorte de coach personnel 2.0. C'est Marie-Zoé (Mélanie Bernier), aux méthodes plutôt atypiques, qui va prendre en main le cas de Gabriel pour une thérapie de choc...

En lien directement avec la thématique du film – le coaching en amour –, nous avons posé aux deux trios (Kev Adams, Mélanie Bernier et Marc Lavoine d'un côté, Jérôme Niel, Baptiste Lorber et Gaël Mectoob de l'autre) les deux mêmes questions : ont-ils déjà coaché des amis et ont-ils déjà été coaché(e)s en retour ? Certaines réponses vont vous surprendre...

Love Addict, en salles dès le 18 avril 2018.