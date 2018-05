Kev Adams : Premières images de son film hollywoodien avec Mila Kunis

C'est l'histoire d'une bande-annonce qui en dit un peu trop et fera couler de l'encre chez les fans de Kev Adams. Car si à Hollywood, notre jeune comédien et humoriste est encore totalement inconnu du grand public, en France, c'est une star. Et si on attendait avec impatience de le voir apparaître dans la première bande-annonce de L'espion qui m'a larguée, on a vite été refroidi par la manière dont le Français a été mis en avant.

Kev Adams apparaît en effet deux petites secondes, au volant d'une voiture dans laquelle se trouvent les personnages principaux joués par Mila Kunis et Kate McKinnon (Ghostbusters, #Pire Soirée). "Tape m'en 5", lâche-t-il à Audrey, interprétée par la chérie d'Ashton Kutcher. C'est alors qu'un motard déboule et tire dans la vitre. Le visage horrifié de Mila Kunis laisse entendre que le jeune homme joué par Kev Adams s'est fait tirer dessus. Est-il mort ou pas, le spectateur est seul juge...

L'histoire du film : Audrey (Mila Kunis) et Morgan (Kate McKinnon), deux trentenaires vivant à Los Angeles, se retrouvent embarquées malgré elles dans une conspiration internationale lorsque l'ex-petit ami d'Audrey débarque dans son appartement poursuivi par une équipe d'assassins. Les deux jeunes femmes sont contraintes d'échapper à leurs poursuivants à travers toute l'Europe, tout en tentant de sauver le monde avec l'aide d'un agent au charme so british.

L'espion qui m'a larguée, dans les salles le 8 août 2018.