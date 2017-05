Kev Adams, Rayane Bensetti, Bérénice Bejo... Nuit magique à Cannes !

Frédéric Beigbeder, accompagné de son épouse Lara Micheli, a pu retrouver son ami Jérôme Commandeur. Les deux complices Kev Adams et Rayane Bensetti étaient aussi présents à l'instar de Capucine Anav. Après le Global Gift Gala d'Eva Longoria à Paris puis à Cannes, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste a fait sensation, ravissante et sexy avec son sautoir Chanel. Mais les comédiennes Elsa Zylberstein, Bérénice Bejo, Lola Dewaere, Lucie Lucas, comédienne star de la série à succès Clem qui a brillé sur le red carpet, l'ancienne Miss France Cindy Fabre, Saïda Jawad et la chanteuse Camélia Jordana, toutes ravissantes, n'avaient rien à lui envier non plus.

Au photocall se bousculaient d'innombrables stars du petit et grand écran. Frédérique Bel, Panayotis et Hugo Clément de Quotidien, Stéphane de Groodt, Jimmy Jean-Louis, Bernard Montiel, Christophe Beaugrand et Eric Metzger. L'ancienne présentatrice d'Exclusif Emmanuelle Gaume posait aux côtés de Xavier Couture. Parmi les convives, on comptait la présence du duo Justice, formé par Gaspard Auge et Xavier de Rosnay, et le DJ Cut Killer évidemment, mais aussi Pierre Deladonchamps, Radu Mihaileanu, Philippe Lacheau, Clovis Cornillac et son épouse Lilou Fogli, Eric Serra et Richard Orlinski. Durant cette nuit magique, on pouvait également voir Gaëlle Garcia Diaz et les youtubeurs Kemar, Jhon Rachid et Anthony Lastella.