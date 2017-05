Kev Adams relooké : Une nouvelle allure de golden boy qui séduit !

Malgré la polémique provoquée par son dernier film Gangsterdam, comédie dont il tient le premier rôle, Kev Adams enchaîne les projets. Le comédien et humoriste de 25 ans se prépare depuis plusieurs semaines pour un nouveau film, une comédie romantique intitulée Love Addict.

Pour les besoins de son nouveau rôle, Kev Adams a changé d'allure, troquant son look d'éternel adolescent pour la panoplie complète du golden boy. Nouvelle coupe de cheveux, costume sombre, chemise, cravate, trench camel et lunettes de vue... le comédien n'a plus rien à voir avec celui que l'on connaît. Une impressionnante métamorphose dévoilée le 11 mai sur sa page Instagram. "Nouveau Look pour une Nouvelle Vie", légende-t-il, invitant ses fans, via un autre post, à le rejoindre sur Snapchat pour en voir plus. Sur ce réseau social, Kev Adams apparaît dans un autre ensemble classique et chic alors qu'il tourne une brève séquence dans un ascenseur.

A peine a-t-il publié ces deux messages que les commentaires ont déferlé. Nombreux sont ceux qui sont charmés par son nouveau look tandis que d'autres avouent ne pas l'avoir reconnu : "Habillé à la Chuck bass! Très bon choix!", "J'adore trop beau", "La classe", "Mille fois mieux cette coupe... et je ne parle pas que du costume", "Beau gosse", "Pas reconnu".