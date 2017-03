Kev Adams : Sa complice dans Gangsterdam, Manon Azem, a un étonnant fait d'armes

Ce mercredi 29 mars sort en salles la comédie Gangsterdam, portée par l'idole des jeunes, Kev Adams. Au casting, on retrouve également la jolie actrice Manon Azem, encore méconnue du grand public. La jeune femme n'est pas seulement comédienne, elle est aussi actrice de doublage...

À 26 ans, Manon Azem risque de voir sa carrière décoller avec Gangsterdam puisque le film a de bonnes chances de cartonner en salles, son partenaire de jeu et tête d'affiche du film étant assez bankable pour faire déplacer les foules. Jusqu'à présent, on avait pu la voir dans les films Il reste du jambon ? ou Beur sur la ville ainsi que sur le petit écran dans les séries Diane, femme flic, Trop la classe ! ou Section de recherches.

Ce que les gens ne savent sans doute pas, c'est qu'en parallèle de sa carrière d'actrice, Manon Azem fait aussi du doublage. Depuis plus de dix ans, elle même la voix française d'une grosse star... Emma Watson ! Elle a commencé à doubler l'actrice anglaise dans la saga Harry Potter et enchaîné en lui prêtant aussi sa voix pour The Bling Ring ou Régression. Ce n'est d'ailleurs pas la seule actrice à faire ce genre de choses, Xavier Dolan ayant lui aussi longtemps doublé le personnage de Ron dans la même saga.

Thomas Montet