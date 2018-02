Kev Adams : Sa Saint-Valentin avec une autre femme qu'Iris...

En ce jour de Saint-Valentin, Kev Adams a choisi de passer la journée avec la femme de sa vie... Claudine. L'humoriste et comédien de 26 ans a partagé sur Instagram des vidéos de son tendre moment avec celle qui fait battre son coeur.

En décembre, on apprenait que Kev Adams et l'ex-Miss Univers Iris Mittenaere avaient rompu et, depuis, même si la bombe a semé le doute en "likant" une photo de son ex sur Instagram, il semble bien qu'ils voguent tous les deux en solo. Pour la Saint-Valentin, l'acteur de Soda a préféré se réfugier auprès de sa grand-mère plutôt que de rester seul... "Aujourd'hui je suis chez ma grand-mère, mamie Claudine, pour parler d'amour. Parce que l'amour, c'est quand même très important", a-t-il confié. Et le comédien d'interroger sa mamie sur l'amour et sur les critères qu'une femme doit avoir pour le séduire ! "Faut une femme sage, patiente. (...) Tu es un peu marginal de par ton métier, tu peux pas te poser tout de suite", lui a-t-elle dit.