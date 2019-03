Kev Adams : Ses deux pères lui font une surprise dans TPMP !

Cyril Hanouna a réservé une surprise à Kev Adams, invité dans Touche pas à mon poste (C8), mardi 26 mars 2019. L'humoriste a eu droit à une visite surprise de ses "deux papas", soit Guy Lecluyse, qui jouait son père dans la série Soda (W9), mais aussi son vrai père, Thierry Smadja. L'acteur, ému, s'est empressé de faire un câlin à son papa sur le plateau. "C'est génial !", sourit l'acteur. "Jamais je n'aurais cru que vous alliez venir", s'étonne Cyril Hanouna.

L'animateur demande à Thierry Smadja s'il est heureux de partager le plateau avec son fils. "Très ! Je le vois régulièrement, mais ça me fait plaisir", répond le père de l'humoriste. Un bonheur pour Kev Adams, d'autant plus que la situation est cocasse : père et fils étaient assis autour de Passe-Partout de Fort Boyard, déguisé en rabbin. Une sympathique photo de famille qu'ils ne sont pas près d'oublier.

Très proche de son père, Kev Adams a livré de tendres confidences, toujours sur le plateau de TPMP : "Mon père, depuis que je suis tout petit, c'est lui qui m'incite à faire le rigolo. À l'époque d'Attention à la marche, il était venu avec moi. Je sais que s'il pouvait venir sur scène ou sur les plateaux, il le ferait. Il a le bagout nécessaire."

Kev Adams est actuellement en promotion pour son nouveau spectacle, Sois 10 ans. Un seul-en-scène que l'humoriste aurait mis deux ans à écrire. "C'est un spectacle où, d'un coup, je réalise tout ce qu'il s'est passé depuis dix ans. De ce que ça a provoqué comme bonnes choses, comme mauvaises choses aussi. J'avais envie d'en parler, et d'être complètement honnête sur l'image que je peux avoir auprès de certaines personnes", avait-il déclaré dans C à vous (France 5), le 25 mars dernier. À 27 ans, le jeune homme célèbre sur scène avec son public ses 10 ans de carrière.